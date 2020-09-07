Новая избирательная система: что нужно знать рядовому избирателю

Украинцы 25 октября пойдут на местные выборы и будут голосовать по новому Избирательному кодексу и с новыми бюллетенями. Центральная избирательная комиссия объявила дату начала избирательного процесса местных выборов в Украине - 5 сентября. Выясним, что нужно знать о грядущих выборах, кого будем выбирать и как проголосовать.

Кого выбираем?

Первые выборы пройдут в 1 439 объединенных территориальных общинах. Украинцы будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов общин.

Также пройдут очередные выборы сельских, поселковых, городских голов (мэров) во всех 24 областях Украины.

Теперь вместо 490 мы имеем 136 районов, и выборы будут проходить в райсоветы вновь созданных территориальных единиц.

Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей не могут быть проведены в общинах, в состав которых входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинського районов Луганской области.

В то же время ЦИК приняла к сведению вывод Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганской области на части избирательных участков, в частности №№ 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществить организацию подготовки и проведение местных выборов.



Что изменилось?

Выборы депутатов местных советов будут организованы и проведены по новым избирательным системам. Избирательный кодекс вводит многомандатную мажоритарную избирательную систему в сельские, поселковые, городские и районные советы.

Другие правила избирательного процесса будут действовать для областных и городских советов в городах с населением 90 тыс. и более избирателей. Это новая избирательная система пропорционального представительства с открытыми списками кандидатов. Речь идет о 52 советах, 30 из которых – городские и 22 – областные. Этой системой предусмотрено, что кандидатов могут выдвигать исключительно партии.

Также стало проще проголосовать без регистрации по месту фактического проживания – то есть изменить свой избирательный адрес. Согласно изменениям, которые были внесены в Избирательный кодекс, это можно сделать онлайн.



Голосуем за партию и за кандидата

Можно голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, которого избиратели хотят видеть у власти. Текст избирательного бюллетеня будет включать в себя перечень партий и пронумерованный перечень нескольких кандидатов, выдвинутых каждой партией в территориальном округе. Избиратель будет отмечать партию и вписывать в трафарет номер кандидата.

Тот из кандидатов в этом списке, кто наберет больше голосов, поднимется в рейтинге выше. Право выдвижения списков кандидатов имеют только политические партии. Поэтому беспартийные кандидаты не смогут баллотироваться в порядке самовыдвижения, хотя могут быть выдвинуты по списку политической партии.

По мажоритарной системе депутатские мандаты получат только те кандидаты, которые получили установленное законом большинство голосов.

По пропорциональной системе кандидаты в депутаты, получившие количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% квоты, размещаются в начале регионального списка партии.

Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин, где проживает до 10 тысяч избирателей) будут избирать по мажоритарной системе относительно большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.

В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

Депутатов областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (общин, где проживает более 10 тыс. избирателей) будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам.

Сначала избиратель должен проголосовать за партию, а затем – за отдельного кандидата от этой партии.

Также введена новая система выдвижения кандидатов в депутаты – единого и территориальных избирательных списков.

ЦИК обработала почти 28 тысяч представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (областных, районных, городских, районных в городе Киеве), которые созданы для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Это рекордное количество представлений.

На местных выборах житель села получит 4 бюллетеня для голосования за:

главу населенного пункта (общины, села);

депутатов соответствующего совета ОТГ;

депутатов районного совета;

депутатов областного совета.

Житель города также получит 4 бюллетеня для голосования за:

кандидата на должность городского головы;

партию и в соседней ячейке должен вписать номер кандидата от этой же партии.

Эта норма касается населенных пунктов, где количество избирателей составляет 10 тысяч и более (по данным реестра по состоянию на 1 августа 2020 года).

Источник: 112.ua



