Не смог уговорить односельчан снести Ленина - и уволился

В селе Калчева Болградского района уволился глава сельского совета. Местные жители - любители Ильича и коммунизма - уже несколько лет не давали ему убрать памятник Ленину, за что на него завели уголовное дело. Об этом сообщает "Информ-UA".

В центре села расположен огромный памятник Ленину. Он установлен как раз возле Калчевского дома культуры, где проходят все сельские мероприятия. За позолоченным памятником ухаживают и, несмотря на давно принятый закон о декоммунизации, категорически не хотят его убирать.

Так, недавно глава сельсовета Анаторий Касим получил очередное предупреждение от Украинского института нацпамяти о невыполнении законов Украины. Он неоднократно пытался выполнить требования законодательного акта, но другие жители села протестовали против сноса памятника. Последний раз Ленина хотели перенести в музей. Такое предложение выдвинули в июле этого года. На выполнение плана даже нашли спонсоров, но односельчане все равно были против. Теперь Калчева осталось без главы сельсовета, на которого, кстати, завели уголовное дело за невыполнение закона о декоммунизации.

Напомним, что в селе Зализничное Болградского района тоже не захотели сносить памятник Ленину. Местные жители решили его переделать так, чтобы он соответствовал требованиям закона. В результате появился памятник болгарскому колонисту. Ленину немного подкоротили пиджак, сделали шапку из ведра и обвязки на ногах. Также в руках у мужчины появилась виноградная лоза, а в ногах - корзина с урожаем.







