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Вчера, 18:00
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Замки Украины: воссоздана в 3D-формате Звягельская крепость

В Новоград-Волынском Житомирской области с помощью 3D-моделирования воссоздали вид Звягельского замка, который был построен в 1620 году, сообщает Укринформ. Разработчик ролика - Алексей Заруцкий.

"Звягельская крепость была намного мощнее чем то, что от нее осталось ... Наконец представляю вашему вниманию исторический видеоролик 3D-модели замка, вид которого воспроизведен в точности до мельчайших деталей времен 1620" , - отметил Заруцкий.

По его словам, созданию 3D-модели предшествовала длительная научно-исследовательская работа. В частности, это археологическая разведка, которой занимался руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас, сканирование всей площади возле крепости, аэрофото- и видеосъемку, а также изучение архивов, исторических фактов, инвентарных описей для воспроизведения мельчайших деталей замка. В этом помог архитектор в сфере реставрации исторических памятников Валерий Мищенко.

Заруцкий сообщил, что подготовка 3D-модели замка длилась больше года.

Крепость и замок в Звягеле (название Новограда-Волынского до 1975 года), которые относят к оборонительных сооружений эпохи позднего Ренессанса, начали возводить, когда город перешел в собственность князя Константина Острожского. В 1595 году строительство завершили, однако в XVIII веке часть стен разобрали для строительства костела, а затем и церкви. Сейчас рядом с уцелевшим стеной крепости оснащен смотровая площадка над рекой Случь.




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