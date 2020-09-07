Журналист на войне: готовится к выходу книга очевидца трагедии Донбасса и Крыма

Журналист Юрий Луканов за последние годы опубликовал почти сотню иллюстрированных фотографиями репортажей с Майдана, Крыма, Донбасса. В течение этого времени он также писал роман о журналисте на войне, потому что сам неоднократно бывал на передовой.

До сих пор издавал только документальные книги (за исключением трех сборников эпиграмм), одна из них тоже о войне - о том, как преследовали журналистов в Крыму во время аннексии и оккупации. Она была переведена и на английский язык.

Сейчас роман готов к изданию. Мы обращаемся к людям, которым интересна эта тема, которые понимают, что в стране идет война, с просьбой поддержать Юрия Луканова и либо предварительно подписаться на его книгу, или рассказать о его творчестве на своих страницах в социальных сетях.

Поскольку издательства из-за карантина и все, что с ним связано, чувствуют себя не совсем уверенно, издаваться книга будет на средства автора. С отрывком этого романа можно ознакомиться на сайте Новинарня.

О ЧЁМ РОМАН

"В этом произведении, которое имеет рабочее название" Бессилие Волковского "(скорее всего, оно будет изменено) запечатлен как мой собственный опыт, так и опыт многих других журналистов, - рассказывает Юрий Луканов.

Роман состоит из ряда сногсшибательных историй, которые переживает главный герой - журналист по фамилии Волковский. Он не только не только освещает войну, но и вытягивает в Крыму из плена французского коллегу. Это произошло благодаря изобретательности Волковского и его друга, донецкого журналиста авантюрного Сергея Сухобоков.

Но вскоре война приходит на Донбасс, и вот уже Сухобоков в плену. Волковский отправляется его спасать, и, упс, - сам попадает в плен. Они предстают перед моральным выбором: солгать в пользу российской пропаганды и выйти на свободу, или сохранять молчание и оставаться в плену с риском для жизни и здоровья.

Волковский также волонтерит для украинской армии. И снова попадает в историю, должен выполнять взятые на себя обязательства с больничной койки. По ходу у него завязывается роман с иностранкой, словесные столкновения с "уставшими от войны" и другие.

Еще решил включить в книгу три фантасмагорических рассказа. Действие в них происходит в Украине, которая согласилась принять к себе "ДНР/ЛНР" на условиях автономии. Какие ужасы после этого возникли - вы можете прочитать в одном из рассказов под названием "Найти убийцу Филёва".

Предисловие к роману написал известный политолог британец украинского происхождения Тарас Кузьо, который знает цену этой войне, потому что бывал в зоне боевых действий и опубликовал документальную книгу о войне Путина против России.

Но перед изданием книги я бы хотел провести своеобразный мониторинг. Предлагаю вам предварительно заплатить за книгу.

Объем ее где-то 330 тыс. Знаков. Буду благодарен, если вы за каждый экземпляр переведете 200 гривень на карточку, номер которой указан ниже.

Иностранцы могут перевести 10 долларов на номер еще одной карты.

Если вы решите поддержать мой проект солидными суммами, то плюс вам в карму. От количества ваших заказов будет зависеть тираж книги ", - уточнил автор, добавляя при этом, что все те, кто перечислил деньги, получат экземпляр книги после ее публикации. Доставка за счет заказчика.

Приватбанк, Луканов Юрий Вадимович:

4149629330193111 - гривня

Privatbank, Yuriy Lukanov:

4731219630404337 - USD

Юрий Луканов - журналист, медиа-эксперт и общественный деятель. Бывший председатель Независимого медиа-профсоюза Украины (2011-2016). Автор документальных книг, документальных фильмов (в том числе о НАТО), пособий по безопасности журналистов, трех книг политических эпиграмм. Написал многочисленные колонки с анализом внутренней и внешней политики Украины. Автор около сотни материалов с Майдана, аннексии Крыма, войны в Донбассе. Занимается защитой прав журналистов в сотрудничестве с ОБСЕ, Международной и Европейской федерациями журналистов. Является тренером по безопасности при работе журналистов в горячих точках.