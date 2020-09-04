Страусы дохулиганились: им запретили посещать бар

В австралийском штате Квинсленд двум страусам по имени Кевин и Кэрол запретили входить в единственный бар городка Ярака, из-за того что они крали еду посетителей и оставляли после себя помет. Об этом пишет The Guardian.

Как рассказали владельцы бара, им пришлось оградить здание с террасами веревкой и повесить объявления о запрете на вход животным.

"Они крали вещи у гостей, особенно еду. Просовывали головы внутрь и вытаскивали тосты из тостера. Но главная причина, по которой мы запретили им приходить, - это помет. Огромный, очень большой и вонючий", - рассказал владелец паба.

По словам местных, птицы были спасены из брошенного гнезда, после чего их выходили и вырастили. Кевин и Кэрол могут свободно гулять по городку и являются достопримечательностью города.



