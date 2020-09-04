Огненная хроника Харьковщины и Луганщины: есть погибшие

4 сентября в Украине объявили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. "По данным Укргидрометцентра, 4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, масштабные пожары вспыхнули 2 сентября в экосистемах в Харьковской и Луганской областях.



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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время рабочей поездки в Харьковскую область, где произошли пожары, отметила, что людям предлагают временное жилье и комиссия сегодня примет решение о компенсации. По ее словам, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.

"Президент поручил нам срочно выехать на место, изучить ситуацию с локализацией пожаров и доложить о быстрых реальных шагах, которые можно осуществить в направлении помощи пострадавшим людям, обеспечения их безопасности", - подчеркнула министр соцполитики Марина Лазебная.

Так, состоялась рабочая поездка в с. Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара.

"Люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния. Люди верят власти и знают, что их не покинут", - добавила министр.

По ее словам, всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решило разместиться у родственников.

Отмечается, что пожар приобрел стремительное распространение из-за значительных порывы ветра - более 15 м/с, и жары. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации в Луганской и Харьковской областях в связи с масштабными пожарами и держит ситуацию на контроле. Так, Президенту сообщили, что как возможная причина возгораний рассматриваются поджоги.



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В связи с пожарами в Харьковской области комиссия ТЭБ и ЧС области принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал в Facebook председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Пожар гасят 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды).

К тушению пожаров, возникших в Харьковской области, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в очагах возгорания. 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.

"По состоянию на 7 часов 4 сентября, по информации Чугуевского горсовета, продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка Харьковской области, возникшего 2 сентября. "Открытого огня не наблюдается, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - добавляется в сообщении.



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В Луганской области продолжают бушевать пожары. Огонь от Лопаскино подошел к Трехизбенке.

"Огонь шел от Лопаскино. Были слышны взрывы снарядов, но без жертв", - сообщил собеседник.

По словам источника, пламя надеются не допустить к населенному пункту, но, на всякий случай, формируют списки на эвакуацию и оповещают население.

"Все осложняется сильным ветром", - объясняет собеседник.

Также по его словам, есть информация, что пламя также перекинулось и на оккупированную территорию.

По последней информации, пламя дальше траншей в Трехизбенке не пошло, но тлеет.

Собеседник добавил, что сейчас спасатели рассредоточились по населенному пункту и готовы к тушению пожара.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что на территории Луганской области произошло 9 пожаров, распространения самого масштабного началось с территории Российской Федерации.

По факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области начато уголовное производство.



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Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий, которого считали без вести пропавшим. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"С сожалением сообщаем, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали два военных, один из них находится в тяжелом состоянии.

"По состоянию на сейчас пожары локализованы, но угроза возгорания до сих пор есть, если усилятся ветры", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что со срочной командировкой в Луганской области сейчас находятся вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и Министр обороны Украины Андрей Таран.

Сейчас температура воздуха достигает 37 градусов по Цельсию, порывы ветра до 20 м/с, ожидается повышение температуры до 40 градусов. По прогнозу дождей не предвидится.

"Тушить пожар авиацией не является возможным из-за непосредственной близости к линии соприкосновения. Поэтому остро стоит вопрос приобретения спецтехники", - отметили в Министерстве.

"Армия оказывает помощь жителям Луганской области в тушении пожара. Пострадавшие воины будут представлены к государственным наградам", - сказал Андрей Таран.

Также Таран опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники отметив, что огонь уничтожил только одну боевую машину пехоты и один грузовик "Урал".







