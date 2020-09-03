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Вчера, 21:00
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Компенсацию Украине за ущерб от агрессии Россия обязательно выплатит

Россия обязательно должна компенсировать Украине нанесенный ущерб за оккупацию наших территорий после их возвращения. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Так, один из пользователей спросил министра, будет ли Украина обращаться в суд против РФ относительно компенсации нанесенного ущерба в случае возвращения всех оккупированных территорий.

"Компенсация причиненного ущерба является обязательной, но не обязательно через суд", - сказал Кулеба.

По мнению министра, вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять, ведь это усложнит процесс деоккупации.


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