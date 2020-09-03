"АН-178" на предприятии "Антонов" впервые собран без российских деталей

Украина - промышленное государство. На предприятии "Антонов" собрали первый серийный самолет "Ан-178", который Украине заказало правительство Перу для национальной полиции. Государственное предприятие "Антонов" закончило стапельную сборку самолета. Несмотря на карантин, украинским авиастроителям удается выдерживать графики. Обещают, как и запланировано, что украинская железная птица полностью без российской комплектации вылетит в Южную Америку в следующем году. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это первый серийный "Ан-178". Он мог появиться и раньше, соглашаются на госпредприятии, но конструкторам пришлось заново пересчитать сотни узлов и агрегатов под западную электронику и авионику.

"Первый серийный самолет будет собираться при отсутствии российских компонентов, это действительно правда. Нас, ГП "Антонов" обвиняли, что несколько лет у нас не выпускались серийные самолеты, и они не выкатывались из этого цеха. Объективные причины. Много времени заняло импортозамещение. С началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков», - сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

Уже готов фюзеляж, пристыкованы крылья и хвост. Теперь осталось еще протянуть несколько сотен километров проводов и будет электрика, говорит начальник цеха Александр Витушко. Это фактически первая серийная машина, которую мастера собирают без бумажных чертежей.

Сейчас в цехе стоят сразу два "Ан-178". Наряду с первым серийным переоборудуют и первый экспериментальный. Один строят, с другого снимают старое, российское оборудование.

"Ан-178" интересуются во многих странах мира, например, в Турции, рассказывает президент ГП "Антонов" Александр Лось. Хотят новую машину и украинские силовики. 13 самолетов готово заказать Министерство внутренних дел и 15 Министерство обороны. Теперь главное, говорят на "Антонова", несмотря на карантин, не выбиться из сроков.

Стапельная сборка завершена, специалистам "Антонова" еще надо установить авионику, электронику, гидравлику и покрасить машину. После этого она отправится в Перу. Самолет сможет отработать лет 50. Антоновские машины известные "долгожители".



Напомним

Ан-178 - украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями, разработанный киевским ГП Антонов на базе пассажирского Ан-158. Создание самолета началось в 2010 году, первый полет самолет совершил 7 мая 2015. На собранном сейчас типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного.







