Правоохранителей-палачей судят за пытки: в 2020 году - 88 производств и 50 подозрений

В Украине в январе-июле 2020 года по статье 127 Уголовного кодекса Украины учтено 88 уголовных производств относительно пыток. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Всего было зарегистрировано 106 производств, из них 18 закрыты, а 17 направлены в суд, сообщает Офис Прокурора.

Руководитель Департамента международно-правового сотрудничества Дмитрий Литкевич сообщил во время дебатов в рамках заседания Комитета министров Совета Европы, посвященного надзору за исполнением решений ЕСПЧ, что в 2020 году удалось значительно активизировать ход расследования уголовных производств, связанных с применением насилия со стороны правоохранителей.

"В частности, за 8 месяцев этого года за совершение пыток было сообщено о подозрении 18 правоохранителям, тогда как за весь 2019 год только 2, за превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с применением насилия сообщено о подозрении 86 правоохранителям, за 2019 год - только 44" , - отметил он.

В то же время, ГБР с начала года сообщило о подозрении в пытках почти 50 правоохранителям.







