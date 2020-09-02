Навальный отравлен веществом из группы "Новичок" - МИД Германии вызвал посла России

Алексей Навальный всё ещё находится в коме, а вокруг него бурлят страсти. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда "Новичок".

Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера. МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии из-за Навального, сообщает УНИАН.

Эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Об этом 2 сентября сообщил в Twitter представитель правительства Германии Штефан Зайберт. По его словам, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. В связи с этим Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера.

Представитель немецкого правительства, в частности, сказал, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.

Напомним: Навального отравили.

Ему стало плохо в самолете, в котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Что такое яд "Новичок".

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы. К группе "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре отравляющих веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - самое ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ. "Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. Отравление веществом типа "Новичок" лечат введением пациенту двух препаратов – антидота и антропина. Что и делают сегодня немецкие врачи. А нам только остаётся следить за ситуацией.

Да, естественно, в РФ отрицают всякую возможность отравления. Там больше нравится версия с нарушением у политика и оппозиционера обмена веществ.



