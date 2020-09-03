Черноморский одесский яхт-клуб вместе с ВМСУ возродили парусные гонки до Змеиного

Торжественное награждение победителей и призеров регаты «Кубок острова Змеиный» прошло в воскресенье в Черноморском яхт-клубе. В этой гонке на 150 морских миль участвовало 15 одесских экипажей. Соревнования прошли под патронатом Одесской ОГА при поддержке командующего ВМСУ, передает «Думская», фото Данилы Диброва.

Первой к финишу пришла яхта "Буян", капитан Альберт Кабаков

Организация «Магеллан 500» проводит парусные регаты на длинные дистанции в третий раз.

«В 2012 и 2013 годах мы организовали гонки до берегов Турции и Грузии и взаимодействовали с военно-морскими силами этих двух стран, — рассказал член оргкомитета регаты Сергей Дибров. — Тогда я был удивлен, с какой заботой, с каким уважением и вниманием турецкие и грузинские военные относились к нашим яхтсменам. И вот сейчас, через семь лет, наконец могу с радостью и с гордостью сказать: я получил колоссальное удовольствие от совместной работы с Военно-морскими силами Украины».

Командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа напомнил, что 29 августа, когда спортсмены шли по дистанции в море, был День памяти защитников, которые отдали свои жизни за Украину, и предложил почтить их память минутой молчания.

Одной из главных задач Военно-морских сил Алексей Неижпапа считает обеспечение безопасности судоходства. Поэтому, чтобы уберечь участников соревнований от любых неожиданностей, ВМСУ выделили для сопровождения яхт патрульный катер «Старобельск» (американский проект «Айленд»). К слову, катером командует Павел Гладченко, который в 2014 году остался верен присяге и вместе с другими курсантами академии ВМС Украины вышел из оккупированного Севастополя. Еще одним сопровождающим стал катер «Сапфир» Морской поисково-спасательной службы.

Директор департамента физкультуры и спорта ОГА Валентина Кольчак обратила внимание на большое количество представительниц прекрасного пола среди участников соревнований. В экипаже яхты «Ирина», который победил в своей группе, они составляли большинство. Капитан Александр Бербер поделился главным секретом успеха: «Женщина на борту — это к счастью!».

Победителями в своих группах также стали яхты «Антарес» (капитан Игорь Калинин), «Блюз» (капитан Алексей Босенко), «Ангел» (капитан Олег Баженов). Лучшее время показала яхта «Буян» (капитан Альберт Кабаков) — на преодоление маршрута ей понадобилось чуть больше 24 часов.

Кроме дипломов и памятных медалей, экипаж «Буяна» получил еще один, совершенно неожиданный приз. Дело в том, что гонки до Змеиного и обратно проходили в Одессе и раньше. В 2004 году в этом соревновании победила яхта «Таурус», в 2005-м — «Дюк», в 2006-м — «Аджуга».

Капитан «Аджуги» Валентин Климентьев пришел на награждение, и не с пустыми руками: он привез переходящий кубок, на которым выгравированы названия яхт-победителей этих трех гонок.

«Я получил его из рук знаменитого капитана Николая Михеева и хранил 14 лет. Все эти четырнадцать лет гонки не проводились. Теперь традиция восстановлена, и я с удовольствием вручаю этот кубок новому победителю — яхте «Буян» и его капитану Альберту Кабакову!» — рассказал он.

Похоже, теперь придется продолжать традицию и проводить гонки по этому маршруту и дальше. Что касается переходов на более длинные дистанции, то желание у одесских спортсменов есть, и главный вопрос сейчас — безопасность. В этом году, например, регате в Грузию помешала пандемия коронавируса. Что же касается безопасности судоходства, командующий ВМСУ пообещал при необходимости лично связаться со своими коллегами из Румынии, Болгарии и Турции и договориться о сопровождении участников соревнований при проходе вдоль берегов этих черноморских стран.

«Эта гонка — долгожданный прорыв за пределы наших прибрежных вод, — считает член оргкомитета «Магеллан 500» Александр Сывак. — Это наше море, мы должны в нем присутствовать. И если для этого понадобится поддержка Военно-морских сил Украины и союзников — значит, так и будет. Еще один важный для меня результат — я вижу, как крепнут отношения любителей паруса и командования ВМСУ. Военные идут навстречу спортсменам. Спортсмены не остаются в долгу. Например, сегодня предварительно договорились о том, что лицеисты и курсанты института ВМС будут получать навыки на технической базе парусной школы «Катран» в Черноморском яхт-клубе. Есть другие интересные идеи, например, создать группы для детей военных моряков в областной ДЮСШ по парусному спорту. За это я и люблю такие события — это уникальная возможность воплощать самые невероятные планы и идеи».

Так выглядит остров Змеиный с борта яхты "Меркурий", капитан Александр Павлищев

"Старобельск" обеспечивал безопасность участников регаты

Минута молчания

Яхта "Антарес" (капитан Игорь Калинин) пришла первой в своей группе и победила в зачете ORC

Большинство членов экипажа яхты "Ирина" - представительницы прекрасного пола

Экипаж яхты "Маргарита", капитан Сергей Ворова

Экипаж яхты "Отрада", капитан Николай Михеев

Валентина Кольчак вручает президенту Парусной федерации Одесской области, капитану Альберт Кабакову грамоту с благодарностью от Одесской ОГА

Награды победителей и переходящий Кубок острова Змеиный

Скоро здесь будет выгравировано: "2020 г. яхта Буян"



