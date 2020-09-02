Орнитологи целый месяц кормили с дрона осиротевшего птенца белоголового сипа

В израильской пустыне Негев птенец белоголового сипа потерял маму, она погибла, попав на линию электропередачи. Местные защитники природы из организации Israel Raptor Nestcam решили, что папа-сип не справится в одиночку с воспитанием птенца, и решили ему помочь. Об этом сообщает ТСН.

Зоозащитники могли похитить птенца из гнезда с помощью альпинистов, чтобы кормить его в неволе, а затем вернуть в дикую природу. Но им в голову пришла другая идея: они воспользовались секретным военным дроном.

Беспилотный летательный аппарат заменил птенцу маму: каждые два-три дня он доставлял к гнезду белковую пищу и сбрасывал ее маленькому сыпу. Отец птенца довольно быстро привык к компании "мамы-дрона" (так его назвали защитники природы), но при каждом появлении беспилотника не сводил с него глаз.

Почти за месяц такого прикорма молодой сип взлетел самостоятельно.