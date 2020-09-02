Если осенью встретятся COVID-19 и грипп - жди беды: вакцинируйтесь хотя бы от гриппа

Эпидемиологов мира пугает перспектива наложения на пандемию коронавируса сезонной эпидемии гриппа. Они думают, что последствия сочетания этих двух опасностей - непредсказуемы и могут оказаться катастрофическими. Поскольку вакцины от коронавируса пока нет и не предвидится в ближайшем будущем, врачи дают единственно правильный совет: срочно прививайтесь хотя бы от гриппа! Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество людей, которые вакцинируются против гриппа до 1,5 миллиона. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Все, что касается вакцинации против гриппа - мы уже начали эту коммуникационную компанию о необходимости тестирования. Параллельно мы проводим соответствующие переговоры, договариваемся о завозе вакцин от гриппа на территорию страны. Мы хотим существенно увеличить это количество", - сказал Степанов.

По его словам, если сравнить количество людей в Украине, которое вакцинируется против гриппа в прошлые годы, то это около 300-400 тысяч человек.

"Мы хотим это количество увеличить хотя бы до полутора миллионов. Каким образом, мы хотим, чтобы вакцина была в полном доступе на рынке? У нас есть стратегия по существенному увеличению вакцин против гриппа...", - рассказал Степанов.

В Украину к эпидемическому сезону 2020-2021 годов поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"665000 доз вакцин от гриппа будут поставлены в Украину", - сказано в сообщении.

К эпидсезону 2020-2021 годов в Украине будет поставлено:

▪️ 500000 доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентная);

▪️ 45000 доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентная);

▪️ 100000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная);

▪️ 20000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная).

Сообщается, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентная - от четырех.

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины.

В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

▪️ вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

▪️ вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);

▪️ вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);

▪️ вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Добавляется, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Во время прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Напомним, мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа, чтобы предотвратить кризис в больницах из-за COVID-19.







