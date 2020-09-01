Катар взял Николаевский порт в концессию и вложит в него 3,4 млрд грн

Порт Ольвия в Николаеве передан в концессию катарской компании QTerminals. Об этом сообщает глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Telegram. Катар на первом этапе инвестирует в развитие порта Ольвия около 3,4 млрд грн. Концессионный платеж установлен на уровне 80 млн грн в год.

"Только что в онлайн-режиме в присутствии Министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передано в концессию второй морской порт в Украине - специализированный порт Ольвия в Николаеве", - написал Криклий.

Порт передали в концессию катарской компании QTerminals, управляющей крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более $7 млрд. Теперь компания инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиций после Криворожстали и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - добавил министр.

Криклий также перечислил основные условия договора. Согласно документу, ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

"Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год. Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева. Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала / универсального перегрузочного комплекса. В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП", - пояснил Криклий.

Наконец, Криклий объявил старт концессионного проекта в порту Черноморская, и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Напомним, что ранее Украина передала первый морской порт в концессию. Компания-концессионер ООО Рисоил-Херсон инвестирует в развитие Херсонского порта около 300 млн гривен.

Также сообщалось, что в Кабмине заговорили о концессии больниц и университетов. При этом пилотный проект государственно-частного партнерства реализуют в двух аэропортах - в Виннице и Ровно.

За 35 лет в "Ольвию" компания "QTerminals" должна будет привлечь до 17,3 млрд гривен инвестиций, а ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн гривен. К тому же "концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год". 80 млн гривен катарцы обязаны будут направить на улучшение инфраструктуры Николаева.

На территории "Ольвии" планируется строительство новых объектов недвижимости - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса, и в течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Для справки, "QTerminals" – известный в мире портовый оператор: крупнейший в Персидском заливе, работает с партнерами из Китая, Индии, США и Европы. Теперь вот расширяет географию до Черного моря. Надеемся, успешно и с выгодами для Украины.

К слову следующим концессионным проектом по плану правительства должен стать порт "Черноморск".







