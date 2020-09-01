Дела футбольные. Украина и мир: матчи, голы и победы

Пандемия не отступает, но мир футбола тоже не собирается сдаваться на милость коронавируса. Процессы входят в нормальное русло, игры - в график, а игроки - в матчи.

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Украинский вингер ФК "МОЛ Фехервар" Иван Петряк отличился эффектным голом в выездном матче третьего тура чемпионата Венгрии против "Будафоки", передает сайт клуба-победителя.

Украинец отправил мяч пяткой в ворота соперника на 90-й минуте, сделав счет на табло - 4:1. Петряк обыгрался с партнером и перед вратарем соперника пробил точно пятой.

Таким образом, "Фехервар" одержал первую победу в стартовых трех матчах чемпионата, а для Петряк этот гол стал дебютным в сезоне.

Добавим, "Фехервар" вышел в лидеры чемпионата, но у соперников есть по игре в запасе - 5 очков в 3-х матчах.



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В рамках подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2021 (U-21) команда Руслана Ротаня — молодежная сборная Украины, на НТК им. В. Банникова провела контрольный поединок с донецким “Олимпиком”, передает пресс-служба УАФ.

До сегодняшнего матча молодежная сборная Украины в последний раз играла более девяти месяцев назад.

Первый тайм прошел примерно в равной борьбе, правда, “сине-желтые” были острее в завершающей стадии атак. А уже первый их удар в створ ворот достиг цели. Эффектным выстрелом метров с 18-ти отметился Назаренко — 1:0. Дончане пытались что-то изменить, но защита сборной Украины во главе с Билыком действовал без ошибок.

На второй тайм Руслан Ротань выпустил практически новый состав, и уже на 50-й минуте “молодежка” забила второй мяч. Результативный удар записал в свой актив Топалов — 2:0.

После этого “Олимпик” добавил, и за девять минут счет стал 2:1. Впрочем, точными ударами на 67-й и 71-й минутах Лунев довел счет до разгромного. А точку во встрече поставил защитник Бабогло, который головой поразил ворота дончан — 5:1.

Примечательно, что 4 сентября украинская “молодежка” в гостях сыграет с Данией в квалификационном турнира на Евро. Сейчас Дания является лидером группы — 15 очков в 5 матчах. Украина лишь 4-я — 3 очка в 4-х матчах.



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Два украинских футболиста попали в топ-30 самых преданных футболистов мира, который составило издание "Тransfermarkt".

На 13-ю строчку списка попал игрок "Шахтера" Андрей Пятов, сыгравший 462 матча за дончан. Он защищает цвета "горняков" в течение 13 лет и почти 8 месяцев.

На 17-м месте оказался защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков. Он находится в клубе 13 лет и почти 2 месяца. Является рекордсменом по количеству проведенных матчей за клуб.

Лидером списка стал российский голкипер "ЦСКА" Игорь Акинфеев (17 лет и 7 месяцев выступлений за клуб подряд). На втором месте - Лионель Месси, выступающий за "Барселону" 16 лет и 7 месяцев. Замкнул тройку лидеров партнер украинца Андрея Ярмоленко по английскому "Вест Хэма" Марк Нобл (16 лет и 7 месяцев).



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Женский ФК “Лион” повторил достижение мадридского “Реала”, который пять раз подряд становился сильнейшим мужским клубом континента.

В Сан-Себастьяне чемпион Франции победил “Вольфсбург” в финале Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, передает сайт УЕФА.

Действующий чемпион играл без ряда ведущих футболисток, но все равно прибрал инициативу к рукам со стартовым свистком.

Блестяще на правом фланге действовала Дельфин Каскарино. После ее паса на 25-й минуте Эжени Ле Сомме, что попала в “основу” благодаря дисквалификации Никиты Пэррис, открыла счет. Перед самым перерывом Каскарино прострелила на Амель Мажри, по передаче которой Саки Кумагая удвоила преимущество “Лиона”.

Во втором тайме Ле Сомме дважды была близка к тому, чтобы оформить дубль. В итоге же “Вольфсбург” отыграл один мяч — Сара Буадди неудачно сыграла на выходе после навеса Фридолин Рольф, в результате чего отличилась Александра Попп. Однако, последнее слово осталось за француженкой. После удара Ле Сомме мяч в ворота направила Сара-Бьорк Гуннарсдоттир, которая перебралась в “Лион” в прошлом месяце, как раз из “Вольфсбурга” — 3:1.

Отметим, что Сара-Бьорк Гуннарсдоттир встречается с исландским легионером ФК “Колос” из Ковалевки Арни Вильхамссоном.

Также добавим, “Лион” улучшил два своих рекорда, выиграв турнир в пятый раз подряд и в седьмой раз в целом.



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Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" провели игру по 98-й в истории Суперкубок Англии по футболу.

На шестой минуте Вирджил ван Дейк сумел отличиться, сыграв на опережении после навеса от партнера со штрафного. Однако рефери отменил взятие ворот, ведь зафиксировал офсайд.

В одном из следующих эпизодов забил Обамеянг. Нападающий "канониров" с линии штрафной нанес выстрел в дальний нижний угол ворот (1:0).

Сравнять счет команде Клоппа удалось на 73 минуте. Гол оказался несколько курьезным. Мяч пропрыгал между игроками обеих команд и в итоге японец Минамино с ближней дистанции удачно пробил голкипера - 1:1.

Основное время не выявило победителя. В послематчевой серии пенальти нереализованная попытка Брюстера позволила "Арсеналу" выиграть серию - 5:4.

Добавим, самым титулованным клубом по выигранным Суперкубками Англии является "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" выигрывали 21 Суперкубок страны. В "Арсенала" стало 16 побед, а "Ливерпуль" остался с 15-ю.

InfoKava по материалам СМИ







