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Вчера, 19:00
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ЛГБТ - бить или не бить: участников "марша равенства" в Одессе таки побили

В Одессе проведение «Марша равенства» закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами. Фестиваль «Одесса-Прайд 2020» проходил на Приморском бульваре, куда пришли и активисты организации «Традиция и порядок». Будучи противниками марша, они начали оскорблять собравшихся нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла потасовка, сообщает Думская.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, которые охраняли ЛГБТ-марш. Пока полицейским удалось развести враждующих по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, противники ЛГБТ-сообщества забросали людей яйцами и распылили газ. В результате возникшей драки и беспорядков двое полицейских были госпитализированы., а 16 активистов задержаны.

Но это не все последствия борьбы "моралистов" с инаколюбящими: в Европе потребовали от Украины разобраться и наказать тех, кто побил геев.

В полиции сообщили, что у всех правонарушителей взяли объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране порядка и госграницы, военнослужащего) КУоАП.

Также решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудников правоохранительного органа) УК Украины.





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