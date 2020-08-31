Гибридный учебный год: коронавирус, зарплаты и новшества в "ДНР"

Линеек по случаю первого звонка не будет (почти!), на первом уроке расскажут о коронавирусе, звонок на урок и переменки для разных возрастных групп учащихся будут в разное время, часть занятий будет проводится дистанционно, Шмыгаль гарантирует, что всё будет хорошо. Он также призвал учителей не перегружать детей лишним учебным материалом и пообещал упорядочить зарплаты, чтобы учителя не жаловались, что получают как технички. А в "ДНР" упразднили украинский язык...

«Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что, ксли все будут учиться дома, то социализации у детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается с 1 сентября», - сказал премьер-министр Украины в интервью Радио Свобода. «Мы запустили процессы в областях. Председателя ОГА контролируют. В тех регионах, где есть «красные» ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ученики должны пройти медицинский осмотр, однако это не обязательно делать именно перед началом учебного года. Так, первоклассники должны пройти медицинский осмотр, потому что это базовая проверка состояния здоровья перед школой, но сделать это можно позже на месяц-полтора. А школьникам 2-11 классов нужно пройти медосмотр раз в год и не обязательно перед учебным годом, а желательно ближе к именинам ребенка. Также в этом году родители могут не нести в школу карту прививок ребенка, однако вакцинировать ребенка надо вовремя.

Есть несколько рекомендаций для руководителей учреждений среднего образования по подготовке к 1 сентября. Прежде всего, директор школы должен оценить готовность школы согласно противоэпидемических мероприятий и условий противопожарной безопасности. Также отдельно стоит разработать порядок организации обучения на карантине, коммуницировать с родителями и поддерживать учеников. Ведь сейчас у них повышенная тревожность, потому что никто не знает точно, каким будет обучение во время пандемии. Кроме того, директор должен способствовать повышению квалификации учителей.



* * *

И все же - с 1 сентября не все школы в Украине откроют свои двери для учеников. Те учебные заведения, которые попадут в "красную зону" эпидемиологической опасности, учить школьников будут дистанционно.

В случае выявления коронавируса у одного ученика всю школу закрывать не будут, на самоизоляцию отправят только класс. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"К рабочему месту допускают только тех учителей, которые будут носить маску. Также будет температурный скрининг и внешний осмотр", - сказала Кравчук.

По ее словам, если у учителя температура больше 37,2 градуса и есть признаки ОРВИ, то его отправят домой.

Отвечая на вопрос, будут ли закрывать всю школу в случае выявления больного ребенка, Кравчук ответила: "Всю школу - нет, а вот класс полностью отправят на самоизоляцию".

Также она отметила, что всем ученикам перед началом учебного года не нужно делать тест на выявление коронавирусной болезни. "Нет, ПЦР-тест не нужно делать вообще всем ученикам. А справка - она стандартная, ее можно взять у вашего семейного врача", - сказала Кравчук.

По ее словам, решение о графике обучения учащихся составляет дирекция школы, которая может советоваться с родителями, но ответственность - на управленцах школы. "Где-то может быть несколько смен. Где классы делят на группы и смены по учебе в классах, но есть определенные ограничения. Например, для учащихся 3-5 классов учеба должна начаться не позднее 12 часов дня", - добавила Кравчук.

Напомним, Министерство образования и науки Украины не будет инициировать проведение ИФА-тестирования для учителей с 1 сентября текущего года и вообще снимает с себя ответственность за здоровье учителей и учеников в контексте обеспечения безопасности их от COVID-19, перекладывая ее на местные органы власти.



* * *

Куда более серьезные новшества вводятся в школах на оккупированных территориях.

Пока в украинском парламенте и в минской ТКГ спорят относительно закона об особом управлении в послевоенном Донбассе, выборов, контроля за границей и сатуса русского языка, в школах непризнанной террористической организации «ДНР» с этого года вообще упразднили украинский язык и литературу. Вместо этих предметов в школах оккупированных городов и сел детей будут учить географии и истории России. Кроме этого, с начала нового учебного года школы начнут обучение по российским образовательным стандартам, а общеобразовательные учреждения будут проходить российскую аккредитацию. Дети будут обязательно изучать государственное устройство РФ и «ДНР».

Напомним, в этом учебном году украинские вузы принимали выпускников с оккупированных территорий по квотам на бюджетную форму обучения, делая им значительные поблажки.

Комментируя эту новость, граждане Украины высказывают вполне ожидаемые мысли (с сайта Думской):

Неравнодушный

Россия сначала на своей территории уничтожила всё украинское, а теперь и на оккупированных территориях всё украинское искореняет. Так «великие» страны с «великой» культурой себя не ведут.

Matusalem

Они подменяют правом разговаривать на русском право не знать украинский. Не только уничтожение Украины, а уничтожение всего украинского — их стратегическая цель.

Simpatyashka

Зачем возвращать тех, кто не хочет вернуться? Не лучше ли защищать то, что осталось.

Matusalem

Той, хто вибирає тільки захист як основну стратегію в довгостроковій перспективі неодмінно програє. Це як в боксерському поєдинку, коли один лише захищається, а інший відпрацьовує атаки на повну. Хто достоїть до 12 раунду?

Raccoon tires

Надо было еще в 90-е годы сделать два государственных языка. И сегодня не было бы столько проблем.

Прохфэссор

Как два языка могут остановить агрессора? ...Язык это всего лишь информационный повод для вторжения и оккупации. Было бы два языка ..., то нашли бы другой повод...

Александр Седлачек

И это делают именно те, кто громче всех орал о «равенстве» двух языков...

InfoKava по материалам СМИ











