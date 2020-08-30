В Беларуси женщины легли на дорогу перед машинами ОМОНА

Десятки тысяч людей (по разным данным более 100 тысяч) вышли на улицы Минска 30 августа на "Марш мира и независимости". ОМОН и военная техника несколько раз пытались помешать протестующим собраться вместе.

Женщины легли на дорогу, чтобы помешать сотрудникам ОМОН и машинам разгонять протестующих,сообщает Радыё Свабода.

Больше всего комментирующих видео людей поразило страдание матери, потерявшей сына, и большинство из них убеждено, что материнские слёзы не упадут на землю, а вернутся к диктатору и тем, кто сейчас его охраняет.

"Чьи вы дети?"

"Остановите беспредел власти!"

"Каждый омоновец уже проклят, их жёны, дети. Одумайтесь пока не сделали глупости больше, становитесь за народ", - пишут комментирующие.

Но многие замечают и тех, кто стоит на стороне действующей власти. Впрочем, пользователи считают, что это специально запущенные властью боты, призванные обесценить настоящее мнение народа.

Сегодня день рождения Александра Лукашенко. Ему исполнилось 66 лет. Он вновь был в своей резиденции с оружием и в бронежилете.