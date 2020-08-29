Женское лицо протестов в Беларуси: "Мы здесь власть!"

В Беларуси в субботу, 29 августа, прошёл оппозиционный женский марш. По данным СМИ, в нем участвовали от 10 до 15 тысяч женщин.

Одна из основных идей акции, анонсированной как "гранд-парад женских миротворческих сил", состояла в том, чтобы попытаться воззвать к совести мужчин-силовиков. "Цель - напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", - говорилось в призыве прийти на марш, сообщает BBC.

Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах) загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".

Власти подогнали в центр города несколько десятков автозаков и, через громкоговорители призывали участниц "прекратить несогласованную акцию".

Женщины хотели пройти по проспекту Независимости к резиденции президента на Октябрьской площади, но путь им преградили ОМОН и цепочка микроавтобусов. Колонна повернула к площади Якуба Коласа и далее в сторону района Уручье.

В одном месте - на пересечении улиц Сурганова и Богдановича, - по сообщениям нескольких СМИ, женщины смогли оттеснить оцепление ОМОНа. Когда участниц марша оттеснял ОМОН, женщины скандировали "Мы здесь власть!"

По ходу следования колонны власти закрывали на вход и выход шесть станций метро.

Среди участниц была замечена член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Через некоторое время сотрудники силовых структур начали проводить "точечные" задержания участников протеста, сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцов.

По ходу движения на улице Хоружей задержали молодого человека, который отстал от основной колонны, пишет новостное агентство и отмечает, что в белорусских телеграм-каналах сообщают о задержании двух человек.

"Радыё Свабода" (СМИ на белорусском языке; входит в состав американской структуры RFE/RL наряду с "Радио Свобода") сообщило о задержании на акции ее журналистов Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика, а Deutche Welle - Павлюка Быковского.

Пилецкий и Рабчик вели прямой эфир с протестной акции. "Журналистов задержал мужчина в черном и отвел к машине. После этого трансляция прекратилась", - говорится на сайте.

В субботу стало известно, что белорусский МИД лишил аккредитации большую группу журналистов, работающих на иностранные СМИ, в том числе Би-би-си.

На воскресенье в центре Минска запланирован оппозиционный "Марш мира и независимости", в котором примут участие все желающие граждане.

Ранее стало известно, что беларуску уволили за то, что она пришла на работу в красно-белом платье. Дело передано в суд.