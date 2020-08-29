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Политика / Финансы
Вчера, 20:30
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Закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 грн. подписан

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, подписан президентом Зеленским.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский считает, что это улучшит качество жизни граждан - за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. грн в месяц.

Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга.

Напомним, Глава государства заявлял, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года - это только первый этап. Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - отметил Владимир Зеленский.

С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн.

Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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