Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»

Дело «Роттердам +» закрыто - таково решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным источников Цензор.Нет, 28 августа процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела, сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

"Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за колебаний рыночных цен и тарифообразования.

Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!

Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему и его другу Ивану Баканову СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.

Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет", - написал Бутусов.

Так кому теперь адресовать вопрос Зеленского: «Сколько вам лично занесли за «Роттердам +»?