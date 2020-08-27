С Юлии Кузьменко сняли электронный браслет

26 августа с Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, полиция сняла электронный браслет. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Тарас Беспалый. Кузьменко последние несколько дней находится под домашним арестом - так решил суд.



"Сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.

Несколькими днями раньше адвокат Юлии Кузьменко подал две жалобы в Европейский суд по правам человека.

Как рассказал адвокат, первая жалоба была на незаконное задержание, вторая – на нарушения, допущенные во время предварительного расследования.

"Европейский суд по правам человека ответил, что жалобы поступили. Основные нарушения, которые были допущены на досудебном расследовании: незаконное задержание, потому что отсутствовали основания для ее задержания, безосновательное продление содержания под стражей, нарушение сроков рассмотрения ходатайства, невозврат изъятого имущества", – сказал адвокат.

Также он добавил, что жалобы не касаются возмещения материального ущерба, их подали, чтобы усилить защиту Кузьменко.

"Если признают безосновательное содержание под стражей, это будет свидетельствовать о нарушении судов и прокуратуры, которые бросали одинаковые ходатайства без предоставления новых доказательств. Если мы указываем, что в нарушение не возвращали имущество, это указывает на однобокое следствие с обвинительным уклоном. Это будет в пользу защиты во время рассмотрения по существу ", – сказал адвокат.

Напомним, 12 декабря 2019 года руководство полиции сообщило, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была "дестабилизация общественно-политической ситуации". Вероятных заказчиков в полиции назвать не смогли.

13 декабря Печерский суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Кузьменко взял под стражу на 60 суток без права внесения залога. Меру пресечения подозреваемым избирал судья Сергей Вовк, который в 2012 году отправил за решетку Юрия Луценко. ЕСПЧ признал тот приговор политически мотивированным.

Апелляционный суд Киева оставил меры пресечения без изменений, проигнорировав десятки желающих взять Кузьменко и Антоненко на поруки, а также на информацию об алиби подозреваемых и аргументы защиты о несостоятельности представленных следствием улик.

Впоследствии подозреваемым несколько раз продлевали меры пресечения.

2 июля в полиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Коллеги Шеремета из "Украинской правды" также усомнились в озвученной полицией версии относительно мотивов убийства.

Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

Источник: УНН

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ZN