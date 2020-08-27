Запрет на въезд иностранцев обвалит многие отрасли в Украине - комментарий

Украина усиливает карантин из-за пандемии коронавируса. Но делает это своеобразно. Запретить в Украине решили въезд иностранцев. Причем даже из стран, где эпидемиологическая ситуация лучше, чем у нас.

Госагентство развития туризма Украины просит правительство пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев, который вводится до конца сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Такой запрет крайне негативно повлияет не только на туристическую, но и на авиационную и другие отрасли", - написала глава Гостуризма Марьяна Олеськив в Facebook в четверг, 27 августа.

Она отметила, что туристическая отрасль только начала восстанавливаться, а полный запрет нанесет ей очередной ущерб.

Кроме того, по словам, Олеськив, запрет также нивелирует положительные изменения и работу по либерализации и снятия ограничений для посещения Украины.

"В Государственное агентство развития туризма поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий является крайне неприемлемым для всего туристического рынка", - добавила она.

Олеськив подчеркнула, что Гостуризм считает целесообразным отменить такие меры, или по крайней мере максимально их смягчить, поскольку, по данным ведомства, не было ни одного случая заболевания иностранных туристов в Украине в течение последних месяцев.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации Кабмин продлил карантин до ноября и на месяц закрыл границу на въезд для иностранцев за некоторыми исключениями.

Ввести запрет предложил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД уточнил, что въезд на территорию Украины будет запрещен для иностранцев, кроме лиц, которые следуют через территорию Украины транзитом и покинут территорию страны в течение 2 суток, учатся в Украине, проходят службу в Вооруженных Силах Украины, имеют вид на жительство в Украине, беженцев, сотрудников дипломатических представительств, представителей официальных международных организаций, миссий или членов их семей, а также водителей и членов экипажа транспортных средств.

Также въезд будет разрешен для пациентов или иностранных специалистов, а также для спортсменов и деятелей культуры, которые прибывают в Украину по приглашению предприятий или органов власти.

Запрет вводится с 29 августа до 28 сентября.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", – объяснил действие правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Аваков, представляя свою инициативу на заседании правительства, заявил, что Украина ограничивает въезд иностранцев "с целью недопущения распространения в Украине второй волны COVID-19".

Даже сам тот факт, что "противоэпидемические" меры правительства разрабатывали в МВД, уже выглядит странно. Но понятно, что тотальный недопуск иностранцев из всех стран, включая эпидемически безопасные, ничем не поможет Украине в борьбе с эпидемией. Например, в соседней Венгрии сейчас новых больных на душу населения в 15 раз меньше, чем в Украине. Так что выигрывает Украина, ограничив въезд венгров?

По просьбе президента Владимира Зеленского разрешен будет только въезд для белорусов, решивших сбежать в Украину из-за репрессий режима Лукашенко. Аваков же добавил, что разрешение на въезд каждого из них должно рассматриваться индивидуально, на уровне руководства Госпогранслужбы.

Сейчас активно обсуждается версия, что на самом деле правительство приняло такое решение только для того, чтобы не допустить в Украину хасидов. Они каждую осень едут в Умань на праздник Рош ха-Шана. В этом году будут праздновать с 18 по 20 сентября.

А чтобы не выделять этих паломников из всех иностранцев и на всякий случай избежать подозрений в ущемлении евреев – чиновники решили закрыть въезд абсолютно для всех.

Хотя логичнее было бы запретить въезд граждан из конкретных стран. Или проводить тестирование при въезде в страну.

30-дневный запрет на въезд иностранцев будет иметь негативное влияние и на авиационную отрасль страны, заявили также в авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

"К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмены и сокращению перелетов", - говорят в компании.

"Сейчас темпы восстановления воздушных перевозок остаются крайне низкими и не превышают 30% по сравнению с 2019 годом. Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников", - подчеркивают в авиакомпании.

Также под угрозой иностранные инвестиции в Украину. Бизнесменам, владеющим компаниями в нашей стране, въезд тоже будет запрещен. Будут проблемы и у украинцев из смешанных семей, где один из супругов – иностранец. Такие семьи по закону имеют право приезжать и временно проживать в Украине – но теперь, вопреки международным конвенциям, они не смогут пересечь границу.

Источник: Корреспондент