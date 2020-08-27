В СБУ против участия в местных выборов лицам с паспортами других государств

На заседании СНБО встал вопрос о том, чтобы законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки на выборы 25 октября лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, и тех, кто имеет гражданство других государств.

Об этом шла речь на совещании под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по обеспечению безопасности избирательного процесса.

"Председатель Службы безопасности Украины Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы", - сообщили в пресс-службе СНБО.

Баканов отметил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК, заявили в СНБО.

"Также Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств. Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

Источник: УНН