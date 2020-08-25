Суд не изменил меру пресечения подозреваемым в деле Шеремета

Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко останутся по арестом на прежних условиях. Такое решение принял 25 августа суд.

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремена: Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, передает УНН.

"Избрать обвиняемому Антоненко Андрею Сергеевичу... на время судебного разбирательства меру пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября 2020 года включительно. Избрать обвиняемой Кузьменко Юлии Леонидовне... на время судебного разбирательства меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ... Избрать обвиняемой Дугарь Яне Сергеевне... на время судебного разбирательства меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 168 тыс. 160 гривень", - отметила судья.

Добавляется, что судебное заседание состоится 4 сентября.

"Суд постановил назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Антоненко Андрея Сергеевича... Кузьменко Юлии Леонидовны... Дугарь Яны Сергеевны... в совершении уголовных правонарушений по п.п.5, ч.2 ст.115 , ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.194 УК Украины судом присяжных в открытом судебном заседании в 12:00 4 сентября 2020 года", - добавила судья.

Напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.