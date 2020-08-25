Музыкант Александр Положинский отказался от ордена, которым его наградил Зеленский

Украинский музыкант Александр Положинский, основатель популярной группы "Тартак", отказался от ордена "За заслуги" III ступени. В своем видеообращении к президенту Зеленскому в Фейсбуке музыкант сказал, что не может принять эту награду, и этому есть серьёзные причины.

«Сегодня, вернувшись с Марша защитников, посвященного 29-й годовщине независимости Украины, я узнал, что вы наградили меня орденом" За заслуги "III степени. По крайней мере, мне показали опубликованный в интернете указ за вашей подписью, в котором мое имя. По этому поводу я и хочу вам сказать... Сегодня, когда мы шли в колонне, мы также упоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни разу не было приведено действительно весомого доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве - в тяжелом преступлении. Это мой друг и коллега - музыкант Андрей Риффмастер Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь. Вот эти люди действительно заслуживают награды, хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония. И, в том числе, ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг или пресс-конференцию, где людей безосновательно назвали убийцами - без суда, без следствия, без доказательств», - заявил Положинский.

Положинский сказал, что наград у него достаточно, и ему этого хватает. Его награды - это любовь зрителей, награды от военных, когда он со своим музыкальным коллективом проводил концерты на фронте, награда имени Василя Стуса. А ордена, медали - это мне не нужно, подчеркнул Положинский, который попросил своё видео считать официальным обращением к президенту.

На Марше защитников была среди других и колонна с плакатами и баннерами с требованием освободить Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Фото: Вадим Пикус