Без комментариев. Марш защитников в Киеве в День независимости Украины. Часть 1

Мы могли бы немало рассказать о Марше защитников в День независимости Украины. О нём много сегодня говорили: что он масштабнее, чем прошлогодний, что людей не нужно было собирать - они были готовы приехать сами, чтобы отдать дань уважения павшим и поздравить живущих. Но мы его вам - покажем. Покажем лица людей, которые уважают и защищают свою страну, отдают за неё здоровье и жизнь.

Наш корреспондент-волонтёр Вадим Пикус сделал этот замечательный фоторепортаж, поставив редакцию перед сложным выбором: какие снимки отобрать - из полутора сотень?.. И мы решили нарушить все нормы и опубликовать их как можно больше, хотя хотелось бы, чтобы увидели и отдалаи дань уважения - каждому, в том числе и тем, кто не попал в кадр, не принимал участия в марше, но душой был там.

Всмотритесь в лица этих людей и запомните их навсегда: наших защитников, волонтёров, медиков, капелланов, матерей и отцов, потерявших детей, жён и детей, утративших главного человека в своей семье, воинов, которые теряли побратимов, всех, кому дорога Украина.

На этот марш не пришли представители нынешней власти - они праздновали своё и по-своему. Два праздника - две Украины. Для одной - пел и плясал шоубизнес. Другая - шла в единых рядах с теми, кто её и доныне защищает. Мы - вместе с той, у которой есть гордость, честь, патриотизм и свобода.