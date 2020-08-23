Египет не позволит въехать в страну без ПЦР-теста

С 1 сентября Египет начнет требовать негативные ПЦР-тесты всех, кто прибывает в страну. Это касается и туристов, и собственных граждан.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ahram Online.

Мадбули сказал, что решение о необходимости теста для всех путешественников было принято из-за "увеличения числа случаев инфекции в некоторых странах".

"Мы заинтересованы в обеспечении здоровья тех, кто прибывает в страну и египетских граждан, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", - сказал он.



Новое решение было принято через несколько дней после того, как Египет начал требовать от некоторых путешественников, за исключением египтян, предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.

Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля после закрытия своего воздушного пространства в марте в связи с пандемией.

Иностранным туристам в настоящее время разрешен въезд только в три прибрежные египетские провинции с самыми низкими показателями коронавирусной инфекции в стране - Южный Синай, Красное море и Матрух.

Более 100 000 туристов посетили Хургаду и Шарм-эль-Шейх с момента восстановления въездного туризма в Египет 1 июля, сообщило во вторник министерство древностей и туризма.

По данным министерства, туристы приезжают из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.