Израиль предложил Украине запретить паломничество хасидов в Умань в этом году

К протесту мэра Умани против приезда хасидов в этом году присоединились даже в Израиле. Там прекрасно понимают, что избежать сложностей при приезде тысяч людей не удастся.

Руководитель группы по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля Ронни Гамзу призвал Президента Украины Владимира Зеленского запретить в этом году паломничество евреев-хасидов в Умань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, информирует УНН.

Отмечается, что Ронни Гамзу, руководитель группы по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля и главный советник по коронавирусу отправил письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал его принять меры.

"Ожидается, что подобные собрания в такие неспокойные времена будут порождать массовые случаи заражения туристов и местных жителей Украины, превращаясь в тяжелое бремя для местной медицинской системы, тогда как ожидается, что тысячи еще вернутся в Израиль и будут распространять дальше вирус. Я призываю вас применить запрет на торжества в этом году, как часть усилий всего мирового сообщества прекратить эту ужасную пандемию", - сообщил Гамзу.

Указывается, что в пятницу в Израиле количество случаев заболевания коронавирусной болезнью достигла отметки в 100 тысяч. Также было зафиксировано 809 смертей из-за COVID-19 среди 9 млн. населения страны.

Между тем, несколько дней назад президент Зеленский разрешил приезд хасидов в Умань. Каким будет окончательное решение, пока неизвестно.



