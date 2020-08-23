"Человек с ружьём": Александр Лукашенко прибыл в свою резиденцию в бронежилете и с оружием

Александр Лукашенко всеми силами стремится показать миру, что опасается всего: вооружённого вторжения, покушения на себя и своего сына (которого водит за собой также в экипировке), засилья "фашистов", которыми он называет своих же сограждан только за то, что они потребовали его уйти после 26 лет правления Беларусью и выходят на многотысячные протесты.

Вот и сегодня, 23 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, свою резиденцию, рядом с которой в воскресенье собирались протестующие, экипированный до зубов.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!!" - написал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого", передает Интерфакс-Украина.

На видео, опубликованном каналом, Лукашенко выходит из вертолета, на нем бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: "Там никого не осталось, да?"

Как сообщалось, в воскресенье в Минске проходит многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.