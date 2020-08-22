Голливудская звезда Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине

Знаменитый голливудский актёр Микки Рурк, хорошо известный украинскому зрителю, желает быть похороненым в Украине. Эту идею он когда-то уже высказывал, но тогда её посчитали просто шуткой. А вот сейчас известный актёр уже даже выбрал место для своего захоронения. Это маленькое сельское кладбище в Хмельницкой области, в селе Загорцы.

Почему у актёра возникла такая идея? Об этом рассказал журналист Юрий Гула в Фейсбуке.

Личный помощник Микки Рурка Дмитрий Корнейчук - родом из этого села, и его рассказы показались Рурку настолько удивительными, что он решил найти свое последнее упокоение (ну, когда оно произойдёт, через много лет) в мирном, тихом, маленьком селе. И даже указал, что хочет быть похоронен рядом с дедушкой Дмитрия - Талимоном Корнейчуком. Место уступила бабушка Димы -она сказала, что "забронирует" для себя место где-нибудь рядом и будет слушать, как беседуют души её близких людей.

Жители села тоже сначала посчитали это розыгрышем, но потом узнали, что Рурк собирается на несколько дней приехать в их маленькое село, а это, даже если не связано с будущими намерениями актёра, само по себе - большое событие для украинской глубинки. Вдруг в село ради этого дорогу сделают?

Вот так идея последнего упокоения, которое для 67-летнего актёра, надеемся, ещё далеко за горами, взбудоражила множество людей в Украине и вызвала совсем не загробные мысли.







