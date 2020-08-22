Треть работающих в Польше украинцев стараются там остаться навсегда

За последние пять лет процент иммигрантов из Украины, заявивших о своем желании остаться в Польше на более длительный или даже постоянный срок, значительно увеличился. Особенно увеличилось количество желающих ос таться в Польше после 2019 года.

Настроения украинских трудовых мигрантов в Польше все более демонстрируют тенденцию к ассимиляции и привлечению к переезду как минимум одного члена семьи. В связи с этим поток перечисляемых мигрантами денежных средств в Украину будет прогнозируемо уменьшаться. Об этом заявляет Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши.

Больше половины иммигрантов в Польше стремятся перевести как минимум одного члена семьи. Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно ассимиляции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса.

Как отмечает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич: «Нынешняя ситуация напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западную Европу после вступления Польши в Европейский Союз. Пока челночная миграция все еще была активной, но с годами доля поляков, желающих остаться за границей (особенно в Британии) на более длительный срок, стремительно увеличивалась. Но, в случае миграции польских граждан внутри Европейского Союза это не такая проблема, как в случае иммиграции из Украины в Польшу ввиду более жестких иммиграционных правил для украинцев. Простыми словами, если украинцы решатся на постоянный переезд с семьей и пройдут все официальные процедуры, очень маловероятно, что они вернутся на Родину».

Так же немаловажно что «социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев имеющих ВНЖ в Польше с доступом к рынку труда, остаться в Польше на длительный срок и перевести семью. С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3600 грн). пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией. Также польское правительство поддерживает малоимущие украинские семьи пищевыми наборами к праздникам, выплатами социальных степендий для студентов семей с невысоким доходом, а работающие в Польше украинцы в последствии могут рассчитывать на польскую пенсию.

Источник: Капитал