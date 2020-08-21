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Политика / Исследование
Вчера, 23:52
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Украинцы не доверяют никому, кроме армии и волонтёров, и то с оглядкой

Разные опросы показывают разные результаты. Но всё же что-то среднее вывести можно, если сопоставить множество ответов. Очередной опрос, представленный Центром "Социальный мониторинг" показал, что украинцы разуверились во всём, кроме ВСУ и волонтёров. И то не все.

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, а больше всего не доверяют Верховной Раде. Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Респондентам был задан вопрос, в какой мере вы доверяете различным организациям, общественным институциям, отдельным государственным деятелям.

  • Кабинету министров не доверяют (вообще не доверяют + скорее не доверяют) 76,5% опрошенных, доверяют (скорее доверяют + полностью доверяют) – 17,4%, а остальные затруднились ответить.
  • Верховной Раде не доверяют 79,3% опрошенных, доверяют – 15%, остальные затруднились ответить.
  • Президенту Украины не доверяют 54,7% опрошенных, доверяют – 39,1%, остальные затруднились ответить.
  • Национальному банку не доверяют 69,4% опрошенных, доверяют – 21,6%, остальные затруднились ответить.
  • Политическим партиям не доверяют 76,5% опрошенных, доверяют – 15,3%, остальные затруднились ответить.
  • Профсоюзам не доверяют 58,3% опрошенных, доверяют – 20%, остальные затруднились ответить.
  • Религиозным организациям не доверяют 46,7% опрошенных, доверяют – 39,2%, остальные затруднились ответить.
  • Общественным организациям не доверяют 42,4% опрошенных, доверяют – 43,9%, остальные затруднились ответить.
  • Волонтерам не доверяют 29% опрошенных, доверяют – 63,3%, остальные затруднились ответить.
  • Ветеранам АТО не доверяют 26,9% опрошенных, доверяют – 64,5%, остальные затруднились ответить.
  • Вооруженным силам Украины не доверяют 24,9% опрошенных, доверяют – 68,4%, остальные затруднились ответить.
  • Службе безопасности Украины не доверяют 57,7% опрошенных, доверяют – 29,4%, остальные затруднились ответить.
  • Национальной полиции не доверяют 65% опрошенных, доверяют – 27,4%, остальные затруднились ответить.
  • Прокуратуре Украины не доверяют 74,4% опрошенных, доверяют – 14,6%, остальные затруднились ответить.
  • Министерству здравоохранения Украины не доверяют 65,3% опрошенных, доверяют – 25,9%, остальные затруднились ответить.
  • Докторам не доверяют 31% опрошенных, доверяют – 61,1%, остальные затруднились ответить.
  • Украинским газетам не доверяют 58,4% опрошенных, доверяют – 24,3%, остальные затруднились ответить.
  • Украинскому радио не доверяют 55,4% опрошенных, доверяют – 24,8%, остальные затруднились ответить.
  • Украинскому телевидению не доверяют 55,6% опрошенных, доверяют – 34,7%, остальные затруднились ответить.
  • Интернет-изданиям не доверяют 33,3% опрошенных, доверяют – 47,2%, остальные затруднились ответить.
  • Облсоветам не доверяют 47,3% опрошенных, доверяют – 21,4%, остальные затруднились ответить.
  • Райсоветам не доверяют 48,5% опрошенных, доверяют – 29,5%, остальные затруднились ответить.
  • Городским/сельским/поселковым советам не доверяют 43,2% опрошенных, доверяют – 449%, а остальные затруднились ответить.
  • Городскому/сельскому главе не доверяют 41,4% опрошенных, доверяют – 48,9%, а остальные затруднились ответить.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

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