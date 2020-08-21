Иловайская трагедия в 2014 произошла из-за прямого вторжения России - Генпрокуратура

Россия признана виновной в Иловайской трагедии. Эксперты и военные специалисты изучили все доказательства и сопоставили факты. Именно Иловайск показал подлость соседней страны по отношению к украинцам.

Офис генпрокурора обнародовал заключение о причинах Иловайской трагедии летом 2014 года. Она произошла исключительно из-за прямого вторжение регулярной армии России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Громадське.

«Согласно выводам экспертов и комплексу других добытых доказательств, единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ», — говорится в сообщении.

Так, 20-24 августа произошло масштабное прямое вторжение России на территорию Украины, на тот момент Силы Российской армии состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 военных, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

В Офисе генпрокурора отмечают критическое для Украины соотношение сил в районе Иловайска по сравнению с силами армии РФ и подконтрольными ей боевиками: личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11; бронетехника 1 к 16; артиллерия — 1 к 15; «Грады» — 1 к 24.

«Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага», — говорится в сообщении.

26-28 августа руководство антитеррористической операции начало переговоры с российским Генштабом о выходе украинских бойцов из окружения гуманитарными коридорами. Однако 29 августа по непосредственному указанию Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных.

Также по приказу российского командования военные РФ и боевики убили раненых украинских военнослужащих, которые не могли сопротивляться.

Всего погибло, по данным Офиса генпрокурора, 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, в 300 — попали в плен.

Собранные доказательства военных преступлений со стороны России переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Напомним, штурм Иловайска начался 6 августа 2014 года. Это была первая попытка взять город, однако она провалилась. Второй штурм Иловайска украинскими войсками состоялся 10 августа. Украинские добровольческие батальоны «Донбасс», «Азов» и «Шахтерск» попытались штурмовать город, однако танк украинских бойцов подбили и в конце концов штурм остановился — Украина потеряла 12 добровольцев и БМП.

Третий штурм Иловайска состоялся 18 августа, тогда украинские силовики, которые в большинстве состояли из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они взяли под свой контроль часть города, однако 23-24 августа, после захода регулярных российских войск, батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение.

26 августа начались переговоры между руководителем АТО Виктором Муженко и представителями Генштаба ВС РФ Николаем Богдановским, а также на уровне руководства сектора «Б» и подразделений вооруженных сил РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины.

В ночь с 28 на 29 августа Путин обратился к «силам ополчения» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении.

29 августа в 8:15 военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно оговоренным с российской стороной маршрутами, но колонну расстреляли.

В отчетах военной прокуратуры говорится, что руководство армии РФ организовало «прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области».