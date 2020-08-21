Укрзализныця через эпидемические ограничения запретила продажу билетов на четырех станциях

Увеличение случаев коронавируса в некоторых регионах Украины привело к повторному запрету продажи проездных билетов на некоторых станциях.

Укрзализныця временно закрывает продажу билетов по четырем станциях, расположенных на территориях, которые накануне были определены комиссией ТЭБ и ЧС как "красная зона" по уровню распространения коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы УЗ.

"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. С указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702/701 Львов - Черновцы;

№136/135 Черновцы - Одесса;

№7/8 Киев - Черновцы;

№117/118 Киев - Черновцы;

№98/97 Ковель - Киев;

№46/45 Ужгород - Лисичанск;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№122/121 Николаев - Ровно;

№232/231 Геническ - Ивано-Франковск", - отметили в пресс служба.

Кроме того, отмечается, что через эпидемические ограничения изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев)

№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев) №136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса)

№702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

Как сообщалось, накануне комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровне эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь к "красным" уровнем опасности попали 14 административных единиц.