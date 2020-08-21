Трамп считает Украину и Финляндию частью России и не знает, почему разделили Корею

Книга, которую написал экс-советник президента США Трампа показывает главу Белого дома со стороны, которую обычно первые лица не желают освещать. Оказывается, Трамп не имеет устойчивого представления о мировых политических процессах и не знает истории стран, с которыми сотрудничает. К сожалению это беда не только Трампа, но и всех американских (и не только) президентов.

Впрочем, многие настойчиво учится, а некоторые считают это лишним.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Финляндию и Украину частью России.

Об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24, передает Громадське.

Ведущий поинтересовался у Болтона, трудно было ему работать с президентом, который «не знает, что Хельсинки не принадлежат России».

«У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России», - заявил Болтон.

Он добавил, что каждый американский президент приходит на должность без широких знаний о различных темах. Они это понимают и стараются как можно быстрее восполнить пробелы в знаниях.

«Но Трамп не имел интереса заполнять свои пробелы в знаниях. Он считал, что то, что он чувствует по отношению к людям, важно. Независимо от того, была ли это канцлер Германии Меркель или северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он считал, что его чувство приводит его к принятию правильного решения», - говорит Болтон.

Напомним, что экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах подтвердил, что президент Дональд Трамп приостановил оборонительную помощь Украине для получения компромата на своих политических соперников-демократов.