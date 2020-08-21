Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий уволился

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уволился из прокуратуры, он занимал должность руководителя САП с ноября 2015 года. Ушёл сам.

В антикоррупционной сфере Украины большие перемены. Назар Холодницкий уволился с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ноябре 2020 года у Холодницкого заканчивался срок полномочий, но он не стал дожидаться этого момента и участвовать в новом конкурсе, а ушел сам.

За пять лет работы Холодницкого увольняли чуть ли не каждый год.

После Революции достоинства в Украине была создана вертикаль антикоррупционных органов. Она состоит из НАБУ, САП, НАПК и Антикоррупционного суда. НАБУ занимается следствием, САП осуществляет процессуальное руководство следствием и представляет государственное обвинение в суде, в Антикоррупционном суде. Нацагентство по противодействию коррупции – проверяет электронные декларации.

Назар Холодницкий возглавлял САП с момента создания органа, то есть пять лет был одним из главных игроков в антикоррупционной сфере. Сначала антикоррупционеры работали сообща. Потом рассорились. В 2018 году Генеральная прокуратура совместно с НАБУ больше месяца прослушивала кабинет Холодницкого. Жучок был спрятан в большом аквариуме руководителя САП. После этого НАБУ обвинили Холодницкого в сливах информации подозреваемым и в давлении на подчиненных прокуроров. Квалификационная комиссия прокуроров даже рассматривала возможность увольнения руководителя САП, но Холодницкий сумел защититься и отделался лишь выговором.

Сотрудники НАБУ и САП даже дрались между собой и били друг другу машины. Потом страсти улеглись. После прихода к власти Владимира Зеленского, Холодницкий и глава НАБУ Артем Сытник помирились. “Выпили бутылку виски”, - как говорил Холодницкий. Новый конфликт у антикоррупционного прокурора возник с Генеральным прокурором Ириной Венедиктоваой. Она обвинила руководство САП в бездействии, Холодницкий Венедиктову – в непрофессионализме.

Долго воевать с Венедиктовой Холодницкий не стал. Срок его полномочий истекал 30 ноября, участвовать в новом конкурсе глава САП не захотел и написал заявление по собственному желанию.

Холодницкий говорит, что так хотел показать, что не держится за должность. Уже бывший глава САП подчеркивает, что никто его не заставлял писать заявление. При этом Холодницкий вообще решил уйти из органов прокуратуры.

"14 лет я отдал прокуратуре, из которых пять лет своей жизни полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", – отметил он.

Новый конкурс на должность главы САП начнется уже 4 сентября.

В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого:

"Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что минувшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы САП был назначен первый заместитель председателя Максим Грищук.

Грищук родом со Львовской области. С 2012 года он занимал должность прокурора в прокуратуре Львова. В августе 2014 года был мобилизован на особый период ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.

В октябре 2015 Грищук подавал заявку на конкурс по избранию главы антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако тогдашний генпрокурор Виктор Шокин утвердил кандидатуру именно Холодницкого. Грищук же в декабре 2015 года был назначен первым заместителем председателя САП.

Источник: Корреспондент