Подозреваемых в убийстве Катерины Гандзюк Мангера и Левина оставили под стражей

По решению Днепровского районного суда Киева Владислав Мангер и Алексей Левин оставлены под стражей до 18 октября 2020 года по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Днепровский райсуд столицы 18 августа провёл подготовительное заседание по делу Гандзюк с участием фигурантов - председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.

Как уже сообщалось ранее, суд отказал адвокатам подозреваемых в передаче материалов в Херсон. Мангера и Левина подозревают в заказе и организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает ZN со ссылкой на Укринформ.

Киевский апелляционный суд закрепил территориальную подсудность этого дела за киевским судом. Защита настаивала на том, чтобы дело передали херсонскому суду.

Напомним, 27 апреля Офис генерального прокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк. 28 июля материалы передали в суд.

Активисты считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили все необходимые следственные действия.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в киевской больнице, спустя четыре месяца после нападения, во время которого на нее вылили литр концентрированной серной кислоты. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела.

Заказчиками преступления отец убитой Виктор Гандзюк называл главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его бывшего заместителя Евгения Рищука. Из них троих подозреваемым в деле проходит только Мангер.

Организатором нападения выступил ранее судимый Алексей Левин («Москаль»), посредником – помощник экс-депутата Николая Паламарчука (БПП) Игорь Павловский.

Но реальные сроки получили только исполнители преступления: Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук и их главарь Сергей Торбин («Опер»). Благодаря сделке со следствием и переквалификации дела, они получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.