В России отравили оппозиционера Навального - он в коме

Российского оппозиционного лидера Алексея Навального, предположительно, отравили. Сейчас он находится в коме, состояние его тяжёлое. Врачи уклоняются от пояснений. Соратники Навального считают, что это месть за оппозиционную деятельность.

Рано утром в четверг, 20 августа, стало известно об отравлении Алексея Навального, российского оппозиционного политика.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в самолете, на котором он возвращался в Москву из Томска. После экстренной посадки в Омске 44-летний Навальный был доставлен в местную больницу.

Ярмыш предположила, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай.

По ее словам, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он без сознания. В больницу вызвали полицию.

«В больнице уже больше полиции, чем врачей. Только что приехал Следственный комитет», — сообщила пресс-секретарь Навального в Твиттере, передает НВ.

Навальный пил черный чай в кофейне аэропорта Томска, там проводят внутреннюю проверку. Владелец кофейни сообщил, что выяснит все обстоятельства и изучит записи с камер наблюдения.

«Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала пресс-секретарь Навального в Твиттере.

«Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что „некоторые вещи конфиденциальны“, и увел полицейских в другую комнату», — отметила пресс-секретарь. Пассажиры рейса, на котором летел Алексей Навальный, сообщают, что политик зашел в туалет, откуда не вышел. Затем стали слышны крики и стоны. С самолета его сняли без сознания.

Как сообщают СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией нсчитают, что Навального отравили за его оппозиционную деятельность.

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на свои источники сообщил, что российского оппозиционного политика могли отравить психодислептиком. Психодислептик - это одно из наименований галлюциногенов. Наравне с термином «психоделик» психодислептик используют для обозначения, например, ЛСД – одного из самых известных веществ с психотропными свойствами.

При этом Life Shot уточняет, что тип психодислептика, которым отравлен Навальный, пока не установлен.В свою очередь телеграм-канал Baza со ссылкой на врачей сообщает, что психодислептик, которым может быть отравлен Навальный, - это оксибутират натрия.

«Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Подобная ситуация может стать сигналом для всех тех, кому мешают конкуренты в политике.

По отношению к Украине у Навального позиция вполне проимперская: в свое время российский оппозиционер заявлял о том, что Крым Украине возвращать не стоит.