На 102 году жизни умер выдающийся учёный Борис Патон, отдавший науке более 70 лет

Выдающийся украинский ученый, глава Академии наук Украины Борис Патон умер 19 августа на 102 году жизни.

Коллеги рассказали, как медики боролись за жизнь выдающегося ученого

Сотрудники Национальной академии наук Украины рассказали об обстоятельствах болезни и смерти великого украинского ученого Бориса Евгеньевича Патона. Они рассказали, как медики боролись за жизнь ученого.

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы... Похороны, очевидно, состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные – отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", – рассказал источник в НАН Украины.

По данным академиков, Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома. "Но и на карантине он работал. Удаленно", – уточнили в НАН Украины.

Еще один источник в НАН Украины сообщил, что Патон неделю лежал в реанимации: "Ему поддерживали работу сердца".

Родился Борис Евгеньевич Патон 14 ноября 1918 года в Киеве. Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте по специальности - инженер-электрик. Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации. С 1963 по 1991 год являлся членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей. 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.

Источник: Сегодня

УНИАН