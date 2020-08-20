Беларусь. Рабочие в раздумьях, а Лукашенко закручивает гайки

Протести в Білорусі тривають. Частина робітників на підприємствах страйкує. Вже працює опозиційна координаційна рада. Телеграм-канали "NЕХТА" і "Білорусь головного мозку", які координують протестуючих, повідомляють про те, що робочим потрібна допомога, тому що їх залякують, їм загрожують, їх шантажують. А Лукашенко робить вигляд, що у нього все під контролем, а сам потихеньку закручує гайки: вимагає від силовиків знайти організаторів і зробити протести неможливими.

Людей знову "нишком" хапають на вулицях. Відпустили далеко не всіх затриманих. Схоже, ніхто не шукає зниклих без вісти.

На створення опозицією координаційної ради Лукашенко відреагував різко, назвавши це спробою захоплення влади "з усіма витікаючими наслідками". Про це він заявив сьогодні на нараді з членами Ради безпеки, передає "БЕЛТА".

Так, Лукашенко зазначив, що "в країні створили якийсь опозиційний штаб для передачі влади".

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив білоруський лідер.

"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов у цей штаб, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив Лукашенко.

Він також висловився щодо складу опозиційного ради.

"З колишніх "прикоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись були побули у владі, і відверто відв'язанні нацисти. Подивіться на цей список", - сказав він.

Також Лукашенко озвучив підсумкові рішення засідання Ради безпеки, в якому через відеозв'язок взяли участь і керівники регіонів.

Одним з доручень, лінії Міністерства закордонних справ, він назвав організацію роботи з доведення до керівників західних держав інформації щодо ситуації в Білорусі.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - сказав він.

За словами Лукашенка, лідери західних держав повинні знати, що вони можуть відповісти.

"По-друге, барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз навчання контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться", - додав Лукашенко.

А тим часом кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення до Європейської Ради із закликом не визнавати результати президентських виборів в її країні.



* * *

Білорусь продовжує протестувати, ОМОН знову починає розганяти акції, а Батька продовжує розповідати про "поганий Захід", який "задурів голови" білорусам, і по всій країні намагається організувати власні мітинги.

19 серпня, ОМОН розігнав учасників акції підтримки страйкуючих робітників біля Мінського тракторного заводу. Це перший за кілька днів випадок втручання співробітників правоохоронних органів в акцію протесту. Затримано кількох осіб.

Тим часом протести принесли нові жертви. Помер житель Бреста, який отримав вогнепальне поранення під час протестів 11 серпня. МВС спочатку визнало, що в Бресті міліція застосовувала вогнепальну зброю, але потім скорегувало повідомлення.

Лукашенко з новою силою навалюється на Захід, який, на його думку, "розхитує" Білорусь. Правда, хто саме щось робить не так - незрозуміло.

"Доручаю Державному прикордонному комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять... Платять особам, які хочуть заробити. З квіточками постояти, ще щось зробити. Я не хочу сказати, що всі такі. Але великі гроші надходять, і до того ж у відкриту", - заявив він.

Звідки надходять гроші, кому, скільки платять і за що - відповідей на ці питання немає.

Лукашенко також заявив, що влада Білорусі має намір розібратися з учасниками акцій протесту, що проходять біля прохідних заводів і фабрик країни. За словами Батьки, співробітників і керівників підприємств до і після робочого дня "пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби". Він вважає, що мітингувальники поводяться, "як гестапо".

"Я просто хочу сказати робітникам, висловити їм велику подяку і попросити, щоб вони не ховали очі в асфальт. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - сказав Лукашенко.

Знову ж - про які саме заводи йдеться - не зрозуміло. Адже багато підприємств Білорусі проводять страйки, протестуючи проти підсумків виборів президента країни, на яких, за версією ЦВК, переміг Олександр Лукашенко. Жителі підтримують учасників страйків, влаштовуючи акції протесту біля підприємств.



* * *

Непроста ситуація склалася в державних білоруських ЗМІ, які теж підтримали акції протестів.

Працівників ЗМІ просто вирішили замінити на інших - причому спеціально привезених з Росії.

"Якщо хтось в засобах масової інформації - ОНТ, БТ, ще десь - хочуть пострайкувати, вийти і потім знову повернутися, такого шансу у них бути не повинно. Пішли - йдіть. Але захистити колективи потрібно. І це наше сьогодні завдання. Воно актуальне", - заявив Лукашенко.

Режисер Белтелерадіокомпанії Альона Мартиновська розповіла, що співробітників, які відкрито підтримали протести проти Лукашенка, не пускають на роботу, їх замінили російськими фахівцями.

"На блокпості стояли міліціонери. Вони подивилися прізвище в службовому посвідченні і сказали, що ми в списках, і нас пропустити не можуть", - розповіла вона в інтерв'ю TUT.BY.

За словами Мартиновської, їй не пояснили, що за список і чому вона туди потрапила. Вона допустила, що в чорний список внесли всіх, хто підписав колективне звернення до керівництва Белтелерадіокомпанії з вимогами провести чесні вибори.

Вона повідомила, що їхні обов'язки зараз виконують фахівці, які прилетіли з Росії.

Один із співробітників Белтелерадіокомпанії на умовах анонімності розповів Нашій Ниві, що частина технічних фахівців, відповідальних за випуск новин, замінена командою з Росії.

Лукашенко вже нарізає завдання для оновлених ЗМІ: "Пояснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" - шлях у прірву, до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".



* * *

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав білоруські вибори "неідеальними".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Росії є зобов'язання про військову допомогу Білорусі в рамках міжнародних договорів, але зараз потреби в такій допомозі немає.

На запитання, у якій ситуації Росія може надати військову допомогу Білорусі, Пєсков відповів, що гіпотетично міркувати про це неможливо.

Пєсков також сказав, що Росія визнає результати виборів в Білорусі і вважає все, що відбувається в цій країні, її внутрішньою справою. При цьому він відзначив, що робляться спроби зовнішнього втручання в події в Білорусі. Хто саме до них вдається, Пєсков не уточнив.

InfoKava за матеріалами ЗМІ







