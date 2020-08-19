В СБУ заявили, что "вагнеровская спецоперация" — фейк. Комментарии

В СМИ и социальных сетях в последнее время было распространено версию о якобы спецоперацию СБУ, в результате которой большая группа российских боевиков, работавших на частную российскую компанию «Вагнер», оказались на территории Беларуси, где их и задержали белорусские силовики. Infokava вчера дала версию этих событий, изложенную журналистом Юрием Бутусовым. Обвинение властных структур в измене вызвало много комментариев. Сегодня мы публикуем некоторые из них.

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В СБУ заявили, что рассказы про их участие Ермак считает дезинформационной атакой, а новость об участии украинских спецслужб в задержании "вагнеровцев" в так называемой "вагнеровской спецоперации" — фейк. Об этом заявил пресс-центр Службы безопасности.

СБУ "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не принимает участия в публичном обсуждении различных фантастических сценариев", но на этот раз сделано исключение.

Первоисточником фейка, считают в СБУ, была публикация российского издания.

"Также заявляем, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и манипуляцией", — говорится в заявлении.

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Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки МОУ, рассказал видунню Ukrinform вот что:

"Российская сторона заблаговременно готовила фейковых версию о якобы причастности СБУ к задержанию" вагнеривцив ". Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.

Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск.

Все эти так называемые «частные» военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют «частные» заказы.

В-третьих, очень подробную фейковых версию о якобы причастности СБУ к появлению «вагрнеривцив» в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании «Комсомольская правда» 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов.

В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими.

В том, что эту тему начали обсуждать в украинских СМИ и социальных сетях, есть две составляющих. С одной стороны, эта тема поддерживают российские агенты информационного влияния в Украине, закрепляя выгодную России версию событий. Им нужно убедить не только международное сообщество, но и украинское общество.

С другой стороны, накануне выборов украинские политические силы или коррупционно-бизнес кланы решили использовать ситуацию для критики власти и запускают на базе российского фейка свои дополнительные информационные волны.

Кроме того, режим тишины в Донбассе, о котором договорились в рамках Минской переговорной группы, явно не нравится определенным силам и в Украине, и в России. Поэтому - это еще один повод сорвать перемирие и возложить ответственность на украинскую власть.

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Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook опубликуваав подборку мнений в ответ на критику позиции Бутусова:

Карл Волох:

1. Как и вы, я вряд ли имею возможность со стопроцентной вероятностью сказать, является ли правдой информация об операции СБУ-ГУР по вагнеривцях. Но мои знакомые в СБУ-ГПУ подтверждают этот факт.

2. Опровержение от Буданова следует воспринимать очень осторожно. Если версия, которую изложил Бутусов, верна, то его назначили на место Бурбы именно для того, чтобы скрыть измену (в прямом смысле) Ермака в этой истории и подчистить за ним.

3. Обратите также внимание, что Буданов отрицает участие в операции работников СБУ (что довольно странно, откуда он может знать о секретной деятельности смежного ведомства), но нигде прямо не говорит о непричастности самого ГУР.

4. Очень интересную мысль я услышал от одного действующего силовика вчера:

- Если бы вагнеривци имели задачу в Беларуси, их бы никогда не поселили вместе в гостинице, потому что это все равно, что, как в советском анекдоте, в российскую глубинку забросить шпионом чернокожего. Косвенно это подтверждает версию, что остановка в Минске была незапланированной и неподготовленной, а задача против действующей власти Беларуси вагнеривци не имели и не должны были бояться тамошнего всесильного КГБ.

Тарас Березовец:

Ну что ж. Как оказалось, Зеленский уволил начальника ГУР МО Василия Бурбу из-за требования расследовать причины провала выдачи вагнеровцев. Нехило Владимир Александрович прикрыл своего канцеляриста Ермака. Вместе пойдут по статье «госизмена». Чип и Дейл, мать твою.

Ермак чистит всех, кто пытается вскрыть его связи с российскими спецслужбами. Зеленский активно помогает. Бурбу убрали в т.ч. потому что требовал от Ермака и Руслана Демченко из СНБО пройти полиграф.

Зеленский на минувшей неделе хотел убрать ещё одного важного руководителя спецслужб, первого зам главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра Руслана Баранецкого.

Anton Shvets:

Для всех, внезапно прозревших, напоминаю.

После заключения газового контракта с РФ Ермак обзавелся правом прямых поставок российского газа в Украину. Кроме фирмы Ермака, такое право выдали фирмам Медведчука и Бойко (фактически Фирташ). Это уникальное положение, для самых нужных рашке людей.

Естественно инфа об этом утекла в СМИ. Хотя схема прикура на этой теме не заработала из-за аномальных перекосов на энергетическом рынке, падении цен и коронакризисе, уже в январе 20 года никаких сомнений относительно Ермака не осталось, даже у самых недоверчивых.

Sergey Fursa:

Если это не государственная измена, то что вообще тогда государственная измена?

И да, судя по всему - идеальное прикрытие в Украине в высших эшелонах власти для русского агента, это общее мнение всех, что ты русский агент. Тогда никакие твои действия не покажутся подозрительными. Но это уже перебор.

Валерий Прозапас:

Когда журналистов-расследователей Ю. Бутусов поливал дерьмом Главкома Порошенко, НГШ Муженко и министра Полторака - его предупреждали, что подмахивания московской пропаганде приведет к власти в Украине предателей и коллаборационистов.

Теперь журналистов-расследователей Ю.Бутусов громко вопиют ... о предателях и коллаборационистов во властных кабинетах. Вот кто бы мог подумать, да? Какая неожиданность. И трибунал не боится, поди ж ты. А знаете, что главное? Благодаря усилиям таких персонажей как журналистов-расследователей Ю.Бутусов - доброму украинскому народу минимум на 75% п о х на предателей и коллаборационистов, "главное же нэ парашенка".

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Редакция Infokava выводов пока не делает. Время покажет, как Украина откликнется этот очередной (боимся - не последний!) провал действующей власти.











