В Украине строится крупнейший в стране завод по производству ж/б конструкций

На Одесчине, в Усатово были проведены пуско-наладочные работы на крупнейшем в Украине и третьем по мощности в Европе заводе железобетонных изделий и панелей из стеклофибробетона. Уже в сентябре предприятие заработает на полную мощность. Об этом сообщает "Думская".

По словам директора предприятия «АФБ Аспект» Николая Куцака, новый завод — это результат десятилетнего опыта по работе со стеклофибробетоном.

«Мы единственный сертифицированный производитель изделий из стеклофибробетона в Украине, — отметил Николай Куцак. — Этот материал намного легче аналогов, не горюч, экологичен и самое главное, он позволяет реализовать любую фантазию архитектора».

В цехах стеклофибробетона будут производиться ограждающие конструкции для жилых и промышленных зданий, декоративные изделия для фасадов, изделия из фиброгипса, малые архитектурные формы и сварные сетки.

В цехе по производству железобетонных конструкций планируется выпуск пустотных плит, лестничных маршей и дорожных плит. Мощности завода позволят выпускать 5000 м.кв. железобетонных изделий в год. Создатели завода отмечают, что процесс будет максимально автоматизирован.

«Мы постоянно инвестируем в разработку новых материалов и технологий, — рассказывает директор департамента научно-технического развития коллективного предприятия «Будова» Александр Елькин. — Это уникальное производство, на котором используется самое современное оборудование».

Инвесторами предприятия выступили ведущие мировые компании, лидеры высоких строительных технологий из Европы и США. Чего стоит только бетонораздатчик Speedy, способный перевезти и распределить в форму четыре кубометра бетонной смеси. Таких в Украине всего два, второй — в Киеве.

В числе партнеров завода такие бренды, как итальянская компания NordimPianti, англичане Power Spray – мировой лидер в области оборудования для производства стеклофибробетона; а также австрийская EVG. Ее автоматическая сварочная машина для производства распорных полос – единственная в Украине.

«Производственная линия — это результат огромного труда инженеров нашей компании, и наших зарубежных партнеров, — отмечает замдиректора по производству завода «АФБ Аспект» коллективного предприятия «Будова» Александр Козицкий. — В проектировании было задействовано более 100 человек. Это светлое, теплое помещение, где людям будет очень комфортно работать. А ведь именно от комфорта труда зависят объемы производства, ведь самое главное в любой компании — это люди».

Мощности цехов стеклофибробетона «АФБ Аспект» будут способны производить до 120 тысяч м.кв. изделий в год. А весь завод позволит трудоустроить 400 человек высококвалифицированного персонала.

Как рассказал журналистам соучредитель коллективного предприятия «Будова» Дмитрий Димарский, общий объем привлеченных инвестиций уже составил более 20 млн евро. В планах — строительство второй очереди.

«Сейчас — это самый современный завод в Украине, — уверен Дмитрий Димарский. — Все это время мы работали над улучшением технологий и привлечением инвестиций в страну. Это первая очередь, которая позволит трудоустроить 400 человек. Мы планируем развиваться дальше и двигаться вперед, и надеемся на поддержку государства».







