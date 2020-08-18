Герой вместо народного: Зеленской почтил Андрея Кузьменко (Скрябина)

Президент Владимир Зеленский дал Кузьме Скрябину звание Героя Украины (посмертно), хотя Верховная Рада просила сделать его народным артистом, сообщает "Фраза".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с награждением орденом Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Звание Героя Украины, пояснил Зеленский, присвоено ему «за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность».

Комментируя случившееся Зеленский напомнил, что «с началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам». «Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие — ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу за сильную, процветающую и непобедимую Украину», — заключил президент.

В феврале 2020 года Верховная Рада Украины IX созыва обратилась к шестому президенту Владимиру Зеленскому с запросом по поводу присвоения Кузьменко посмертно звания «Народный артист Украины».

Напомним: в октябре 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко вручил семье погибшего орден «За заслуги» I степени (посмертно).







