Более 50 млрд грн доходов недосчитался Госбюджет Украины с начала года

План расходов общего фонда государственного бюджета в I полугодии 2020 года не выполнен на 51 млрд грн. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Уменьшенный на 77 млрд грн план на I полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок", - сказал Валерий Пацкан.

Отмечается, что подводя итоги выполнения Госбюджета за 6 месяцев, Валерий Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике.

Об этом, в частности, свидетельствуют:

- снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале - на 1,3%);

- снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале - на 5%);

- снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале - на 4,8%);

- уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

"Валерий Пацкан отметил, что план доходов в I полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. При этом в который раз приходится говорить о негативном влиянии низкого качества прогноза макроэкономических показателей", - указано в сообщении.

Сообщается, что правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за долл. США, но фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за долл. США, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучили 25,5 млрд грн доходов.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в I полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", - добавил Валерий Пацкан.

По его словам, значительны отклонения от прогнозных показателей уменьшения реального ВВП и рост цен, что также негативно повлияло на выполнение плана доходов.

Также он добавил, что поступления от государственных заимствований составляли 263 млрд грн, или треть поступлений государственного бюджета. При этом существенными являются риски неполучения на приемлемых условиях запланированных на 2020 год внешних заимствований и замещения их внутренними.

Указано, что общий объем государственного и гарантированного государством долга в I полугодии увеличился на 13,6% - до 2,3 трлн гривен. При этом 60% суммы рост произошел за счет девальвации с начала года гривны к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", - добавил Валерий Пацкан.

Напомним, общий фонд Госбюджета в январе-июне этого года недополучил более 38 млрд грн.







