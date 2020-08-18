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Вчера, 17:00
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В Украине вакансий в восемь раз меньше, чем претендентов — Центр занятости

В Украине в сфере занятости одновременно с ростом числа безработных наблюдается существенное уменьшение количества вакансий. Следовательно, на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

"Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, без преувеличения внес существенные коррективы на украинский рынок труда. В сфере занятости наблюдается существенное уменьшение количества вакансий одновременно с ростом числа безработных. Поэтому на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных", - говорится в сообщении.

С начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.



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