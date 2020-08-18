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Вчера, 10:46
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Volkswagen Tiguan 2020: новая модель, фото, цена, характеристики

Новая модель немецкого производителя Volkswagen Tiguan по истечении трех лет успешных продаж подвергнется рестайлингу. В связи с этим многих интересует вопрос, где можно найти информацию о новинке 2020 года. Вряд ли сейчас на просторах интернета найдется подробное и полноценный видео обзор автомобиля. Но определенную информацию о новинке уже вполне реально найти.

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