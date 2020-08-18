Volkswagen Tiguan 2020: новая модель, фото, цена, характеристики

Новая модель немецкого производителя Volkswagen Tiguan по истечении трех лет успешных продаж подвергнется рестайлингу. В связи с этим многих интересует вопрос, где можно найти информацию о новинке 2020 года. Вряд ли сейчас на просторах интернета найдется подробное и полноценный видео обзор автомобиля. Но определенную информацию о новинке уже вполне реально найти.