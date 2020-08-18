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Вчера, 11:00
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В Германии судят педофилов: разоблачена сеть в 30 тысяч человек

В Германии начался суд над жителем города Бергиш-Гладбах Йоргом Л., обвиняемым в педофилии. Ранее расследование его действий привело к раскрытию сети педофилов из 30 тысяч человек, сообщает немецкое издание Bild.

43-летний Йорг Л. обвиняется в сексуальном насилии по отношению к собственной дочери в период с ее трехмесячного до трехлетнего возраста, а также в изготовлении и распространении ее порнографических фотографий.

Йоргу Л. грозит пожизненное заключение.

Изучение чатов и даркнет-форумов, где Йорг Л. общался с другими педофилами, привело к раскрытию целой сети, в которую, по оценкам полиции, могли входить более 30 тысяч человек. Сейчас расследование продолжается, его ведут около полутора сотен сотрудников полиции.

На данный момент статус подозреваемых по делу имеют 87 человек.



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