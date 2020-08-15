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Политика / Беларусь
Вчера, 23:21
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В Беларуси отреагировали на готовящиеся от ЕС санкции

В связи с событиями в Беларуси Европейский союз обсуждает возможные санкции против тех, кто витновен в происходящем. Как утверждают в ЕС, простых граждан санкции не коснутся.

В МИД Беларуси заявили о готовности к продолжению диалога с Евросоюзом, несмотря на готовящиеся санкции, сообщил в субботу, 15 августа, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает ZN со ссылкой на Tut.by.

"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога", - говорится в комментарии.

Он подчеркнул, что "санкции - это конец политики". "Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - сказал Глаз.

Ранее Европейский Союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, победителем которых Центральная избирательная комиссия  объявила Александра Лукашенко. Заявление о том, что выборы были сфальсифицированы, и о подготовке санкций сделал верховный представитель ЕС по международным делам  Жозеп Боррелль.

Перед этим президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии озвучили условия, выполнив которые, Лукашенко сможет избежать международной изоляции. Они призвали его прекратить насилие, освободить задержанных и начать диалог с гражданским обществом при посредничестве ЕС.

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