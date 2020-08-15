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Политика / Беларусь
Вчера, 20:50
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Лукашенко сказал, что "зелёные человечки" могут появиться в Беларуси по его первому зову

После телефонного разговора с Путиным Лукашенко уже открыто дал понять, что Россия может ввести войска в Беларусь - достаточно только её позвать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в субботу, 14 августа, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, передает Интерфакс - Украина.

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что забастовщиков (среди которых не только рабочие, но и руководители крупных предприятий Беларуси) нужно увольнять.

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